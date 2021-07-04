В Москве задержали участников митинга против принудительной вакцинации. В автозак попали шесть человек – пишет сайт «ОВД-Инфо» со ссылкой на одну из задержанных. Сообщается, что они собрались на Пушкинской площади, где хотели подписать коллективное письмо против этой меры.

Первый митинг против обязательной вакцинации прошел в центре города еще две недели назад. Тогда мероприятие планировали организовать в формате встречи с депутатом Госдумы Валерием Рашкиным. Акцию прервала полицию. Она задержала по меньшей мере 8 человек.