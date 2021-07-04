Состояние Петра Мамонова оценивается как «крайне тяжелое» – жена

Состояние известного актера и музыканта Петра Мамонова оценивается как «крайне тяжелое». Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» его жена Ольга Мамонова.

«Петр Николаевич в реанимации, четвертые сутки под ИВЛ, состояние оценивается как крайне тяжелое» – рассказала она.

О.Мамонова отметила, что в больнице рассказали об огромном количестве звонков с вопросами о состоянии актера. «Телефон разрывается, звонят бесконечные жены» – сказала Мамонова. Она обратила внимание на слухи о состоянии здоровья мужа и предупредила, что точная информация может поступать только от нее. «Вся информация только от меня лично, в Коммунарке отвечают только мне, даже прессе не отвечают» – заключила О.Мамонова.

70-летний актер, музыкант, создатель рок-коллектива «Звуки Му» Петр Мамонов находится в реанимации клиники в Коммунарке с коронавирусом.