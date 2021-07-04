Гидрометцентр назвал Черное море на российских курортах «фантастически» теплым. Вода в Анапе и Геленджике прогрелась до 27 градусов, в Туапсе до 29. Об этом сообщает агентство ТАСС. В Евпатории, Ялте, Алуште, Феодосии и Сочи вода прогревается до +26.

На фоне пандемии власти Краснодарского края ввели ограничения для туристов. Изначально предполагалось, что с 1 августа путешественники смогут заселяться в гостиницы только с сертификатом о вакцинации. Однако, как отмечает газета РБК, россияне оказались не готовы прививаться ради отдыха, а туроператоры сообщили об огромном количестве звонков с отменой туров.