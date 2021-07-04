Китайские космонавты впервые за последние 13 лет вышли в отрытый космос. Для внекорабельных работ модуль «Тяньхэ» покинули двое тайконавтов – сообщает центральное телевидение Китая. Командир экипажа на это время остался внутри станции.

В прошлом месяце КНР запустила ракету к строящейся орбитальной станции «Тяньгун». Сейчас, помимо уже названного модуля, она включает в себя еще два элемента – грузовой корабль и пилотируемый аппарат, на котором экипаж должен вернуться на Землю в сентябре.