Переговоры о поставке вакцин от коронавируса в Северную Корею зашли в тупик. По словам источника издания «Голос Америки» (признанно в России иноагентом) Пхеньян выполнил только два необходимых шага из семи. Сообщается, что процесс находится без движения уже несколько месяцев. Власти КНДР в частности, отказывается пустить в страну иностранных работников для организации поставок и не готовы подписать отказ от ответственности в случае побочных эффектов препарата AstraZeneca. Кроме того страна испытывает проблемы с электричеством и не имеет обширной сети рефрижераторов для ранения вакцины.

Официально в КНДР не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом.