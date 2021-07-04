Мари Ле Пен переизбрана главой французской партии «Национальное объединение». Об этом сообщает местный телеканал BFM TV. При этом накануне политик оставила руководство политической организации. Как поясняли в партии, это был стратегический шаг для подготовки к предстоящим президенстким выборам. Ле пен возглавляет «Национальное объединение» с 2011 года. На этом посту она сменила своего отца – Жана-Мари Ле Пена.
2021-07-04T13:31:20+03:00
2021-07-04T13:31:20+03:00
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13:31, 04 июля 2021
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