Число погибших при крушении филиппинского военного самолета возросло до 29. Еще 50 человек пострадали, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителей вооруженных сил. Всего на борту транспортного судна находилось более 90 человек, включая экипаж и пассажиров. По данным командования, самолет при посадке промахнулся мимо взлетной полосы и разбился.

Местная пресса отмечает, что многие из находившихся на борту недавно прошли военное обучение – их перебрасывали к месту службы в район, где филиппинское правительство ведет антитеррористические операции.