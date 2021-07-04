Интернет-эксперт Бакунов считает, что работа «Госуслуг» стабилизируется в ближайшие несколько месяцев

Интернет-эксперт Григорий Бакунов считает, что работа сайта «Госуслуги» стабилизируется в ближайшие несколько месяцев. Об этом он сам сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Похоже, что ситуация начала исправляться, просто сложными путями. Сейчас для облегчения работы сайта ввели задержку при входе, своеобразная электронная очередь. Думаю, за следующие несколько месяцев ситуация стабилизируется» – предположил эксперт.

Г.Бакунов отметил, что «Гослуги» – это «критическая инфраструктура для всей страны» в условиях карантина, поэтому большое число граждан заметило проблемы в работе сайта. Эксперт при этом предположил, что сбои в работе «Госуслуг» не обусловлены политическим подтекстом. «Создание сайта «Гослуги» происходит в том режиме, что есть государственное предприятие, которое занимается подготовкой технического задания, а большая часть технических решений – это компании подрядчики, они тоже довольно сильно пострадали от ковида. Происходит обычный системный технический кризис, политического подтекста никакого нет» – сказал он.

Г.Бакунов предположил, что проблемы возникли, потому что разработчики, делающие сайт, «сосредоточились на истории с ковидом и борьбе с ней, и упустили текущую стабильность и текущее качество продукта. Это обычная история при создании интернет-продукта, так бывает почти всегда. Мы не рассчитывали встретить всю историю с ковидом прямо сейчас, никто не знал, что следующие несколько лет мы будем сидеть по домам и так работать» – заключил эксперт.

Сбои в работе сайта «Госуслуги» фиксировались на этой неделе. При попытке входа на портал появлялось сообщение о том, что услуги одновременно заказывают более 500 тысяч человек, поэтому время ожидания составит 5 минут, позже интервал увеличился до 30 минут. Сбой произошел на фоне введения обязательной вакцинации в ряде российских регионов, для записи на которую можно воспользоваться порталом. Жители Москвы также жалуются на невозможность получить на сайте QR-коды о вакцинации от COVID-19, которые необходимы, чтобы попасть в рестораны и кафе.