В ходе контртеррористической операции в Кабардино-Балкарии, по данным «Алиф ТВ», силовики убили Хасанги Хупсегенова

В ходе контртеррористической операции в Кабардино-Балкарии, по данным журналиста телеканала «Алиф ТВ», силовики убили Хасанги Хупсегенова. Он был одним из осужденных по делу о нападении на Нальчик в 2005 году.

Силовики выманили Хупсергенова из его дома и убили, сообщила журналист Надежда Киворкова. По ее словам, позднее полиция просто положила тело к другим убитым предполагаемым террористам, сообщив, что осужденный отстреливался в ходе задержания. Киворкова же уверяет, что тот даже не был знаком со злоумышленниками.

Хасанби Хупсергенов был одним из фигурантов так называемого «дела 58-ми», названного по числу участников процесса в 2009-м. Четырьмя годами ранее в ходе нападения на Нальчик погибли 35 силовиков и 14 мирных жителей, а также 92 человека из числа нападавших, более 250 были ранены.

Хупсергенов был осужден и 12,5 лет отсидел в колонии строгого режима. После освобождения он подал жалобу в ЕСПЧ из-за пыток в исправительном учреждении. В ноябре прошлого года обращение было коммуницированно европейской инстанцией, после этого осужденный неоднократно сообщал о давлении со стороны силовиков.

Власти Кабардино-Балкарии сообщили, что вводили режим контртеррористической операции для предотвращения терракта в республике. После убийства пятерых предполагаемых преступников положение было отменено.