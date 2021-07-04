Президент США Джо Байден усомнился в причастности российских хакеров к недавней кибератаке с использованием вируса-вымогателя. По его словам, с российским президентом Владимиром Путиным он пока не связывался.

Байден добавил, что направил все ресурсы правительства на помощь в реагировании в случае необходимости.

Речь идет об атаке с использованием вируса-вымогателя. Жертвами взлома стали более 20 фирм и порядка тысячи их клиентов. В числе пострадавших оказалась и международная IT-компания Kaseya. Предполагается, что за атакой стоят хакеры из группировки REvil – их связывают с Россией.