Впервые с начала января суточный прирост зараженных коронавирусом превысил 25 тысяч. Умерших – еще 663 человека. Таким образом, за неделю в стране жертвами пандемии стали свыше 4,5 тысяч человек – это максимум.

Лидером по смертности и заболеваемости является Москва. В рамках борьбы с болезнью в столице на днях приняли решение рассматривать как коронавирус все случаи ОРВИ. До получения отрицательного теста заболевшие и их семьи обязаны оставаться дома. Еще одна мера, введенная в городе – QR-коды, которые теперь нужны для посещения кафе и ресторанов. Нововведение заработало еще в понедельник, однако до сих пор москвичи жалуются на проблемы при получении цифрового кода.

Сообщений о невозможности получить специальные электронные коды в последние дни в соцсетях всё больше. Некоторые жалуются на то, что сертификат о вакцинации так и не появился на портале Госуслуг, хотя со дня второй прививки прошло много времени. Люди не могут получить заветный цифровой код из-за ошибочных данных в электронной карте ЕМИАС. Для доступа к ней как отмечают пользователи нужно пройти ряд процедур, в том числе отправить данные паспорта с фотографией. Не исключено, что придётся ещё отправиться в поликлинику или многофункциональный центр, где доступ предоставят. Одной из тех, кто столкнулся со сложностями при получении электронного кода стала ведущая Эха Москвы Ольга Бычкова. По её словам она длительное время ведёт переписку с государственными интернет-ресурсами.

Нашей коллеге предложили позвонить в столичный департамент здравоохранения Москвы. Но по словам Ольги Бычковой туда дозвониться просто невозможно. Некоторые москвичи также сетуют на то, что немыслимыми усилиями получили так называемый QR-код, хотя прививались от ковида ещё в конце зимы-начале весны. У некоторых портал Госуслуги не может найти номер СНИЛС, когда наконец это происходит, система информирует, что не находит паспорт. Проблему советуют решать походом в МФЦ, при этом если карточку СНИЛС человек найти не может за ней придётся дополнительно ехать в Пенсионный фонд. И это несмотря на то, что сделаны обе прививки и электронный код должен быть получен, жалуются горожане. В свою очередь некоторые сообщили, что получили два разных электронных кода о вакцинации – один с сайта госуслуг, а другой с mos.ru. По одному в кафе пройти было можно, а по-другому нельзя.

Интернет-эксперт Григорий Бакунов объяснил, что в системе произошёл обычный технический кризис из-за неожиданного ухудшения ситуации с коронавирусом.

Бакунов предположил, что ситуация с сайтом Госуслуг стабилизируется в течение нескольких месяцев.

За первые дни ограничений в рунете появились десятки ресурсов, которые имитируют легальные сайты, которые позволяют получить необходимый код для входа в ресторан. При этом глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас говорил, что за использование поддельных кодов москвичам грозит до двух лет лишения свободы.