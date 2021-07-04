Российская премьер-лига замкнула десятку самых дорогих футбольных чемпионатов. Издание Transfermarkt пишет, что совокупная стоимость игроков РПЛ составляет почти 1 миллиард евро. По тому показателю российский чемпионат лишь немного уступил нидерландскому и бразильскому. На первом месте рейтинга английская Премьер-лига, чья совокупная стоимость игроков превышает 8,5 миллиардов евро, следом с большим отставванием идут итальянская Серия А, испанская Примера и немецкая Бундеслига.