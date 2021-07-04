Британское правительство хочет ужесточить законодательство для борьбы с нелегальными мигрантами. Законопроект, который разработало МВД, предполагает тюремный срок до четырех лет. Кроме того в ведомстве намерены отправлять за решетку пожизненно тех, кто оказывает услуги по нелегальной перевозке мигрантов. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Ужесточение иммиграционного законодательства было одним из предвыборных обещаний правящей Консервативной партии во главе с Борисом Джонсоном. Ранее британские власти сообщали, что почти две трети людей, пытающихся получить убежище на территории Соединенного Королевства, въезжали туда нелегально.