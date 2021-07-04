Во Флориде спасатели приостановили поиски выживших при обрушении жилого дома. Это связано с планами снести оставшуюся часть здания – конструкция представляет угрозу для сотрудников экстренных служб на фоне надвигающегося тропического шторма «Эльза». Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на местные власти.

По последним данным, число жертв обрушения выросло до 24. Судьба еще 121 человека остается неизвестной. Дом рухнул в ночь на прошлый четверг. Причины ЧП выясняются. При этом известно, что еще три года назад управляющую компанию предупреждали о необходимости ремонта здания.