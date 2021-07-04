Прирост инфицированных коронавирусом в России оказался максимальным с начала января. В стране, по данным оперативного штаба, за сутки заразились еще более 25 тысяч человек. Умерших более 660.

Таким образом, общее число заболевших в России с начала эпидемии по официальным данным превышает 5 миллионов 600 тысяч. Число жертв коронавируса приближается к 140 тысячам.