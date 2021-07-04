Северная Корея по данным западной прессы столкнулась с серьёзными сложностями при поставке вакцины от коронавируса в страну.

КНДР договаривается о получении препарата AstraZeneca с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации — партнёрства ряда частных и правительственных организаций. Собеседник, знакомый с ситуацией, рассказал сайту Голос Америки — СМИ, которое российские власти считают иностранным агентом: переговоры фактически зашли в тупик. Он объяснил это бездействием северокорейской стороны. Власти КНДР по его словам отказываются выполнить большинство требований, необходимых для получения вакцины. Они в том числе не пускают в страну иностранных работников для организации поставок препарата и не подписывают документ об отказе от ответственности в случае побочных эффектов вакцины Astrazeneca. Источник Голоса Америки также отметил, что в Северной Корее проблемы с электричеством и нет рефрижераторов для хранения вакцины. В марте альянс по вакцинам сообщил о планах поставить Пхеньяну почти 2 миллиона доз препарата. В КНДР официально нет ни одного случая заражения коронавирусом. При этом в конце июня северокорейский лидер объявил о серьезном кризисе в стране в области здравоохранения. Многие сделали вывод, что речь идёт о распространении в Северной Корее коронавируса.

КНДР также пока не закупала российскую вакцину Спутник. Японские СМИ ранее писали, что это якобы произошло, но в Российском фонде прямых инвестиций это отрицают.