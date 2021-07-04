В ГИБДД предложили проверять на знание ПДД курьеров, работающих в службах доставки на велосипедах.

С призывом «проработать вопрос» начальник московского управления ГИБДД Александр Быков выступил в эфире одного из федеральных каналов. Он обосновал это тем, что таких курьеров на улицах все больше, а культура вождения у них зачастую низкая. В результате статистика по ДТП с их участием становится печальнее день ото дня. При этом обязать экзаменовать курьеров Быков предложил самих работодателей.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов рассказал радио Бизнес ФМ, что в целом поддерживает эту идею, причем распространил бы ее и на курьеров на электросамокатах. Здесь тоже в последние месяцы отмечался целый ряд резонансных ДТП с серьезно пострадавшими, после чего например в Петербурге электросамокаты и вовсе частично запретили. По данным Шкуматова, абсолютное большинство велокурьеров машины не водят, и на «классические» автомобильные права никогда не сдавали.

По данным конструкторского бюро «Стрелка», чаще всего ДТП с двухколесным транспортом в столице случаются на Дмитровском и Боровском шоссе, улице Лобачевского, Чертановской и Профсоюзной. Больше половины случаев приходятся на перекрестки и пешеходные переходы.