В Кабардино-Балкарии разбился вертолет. Воздушное судно, проводившее сельскохозяйственные работы, совершило жесткую посадку. Предварительно пострадавших нет – приводит сообщение спасателей агентство РИА Новости. Источник «Интерфакса» рассказал, что ЧП произошло у города Прохладный. Вертолет вылетел для орошения полей, однако в воздухе отказал техника и машина стала неуправляемой. Что стало причиной аварии пока неясно. На борту находился только один пилот, на месте падения его не обнаружено.
2021-07-04T12:03:18+03:00
2021-07-04T12:03:18+03:00
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12:03, 04 июля 2021
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