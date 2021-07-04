В Кабардино-Балкарии разбился вертолет. Воздушное судно, проводившее сельскохозяйственные работы, совершило жесткую посадку. Предварительно пострадавших нет – приводит сообщение спасателей агентство РИА Новости. Источник «Интерфакса» рассказал, что ЧП произошло у города Прохладный. Вертолет вылетел для орошения полей, однако в воздухе отказал техника и машина стала неуправляемой. Что стало причиной аварии пока неясно. На борту находился только один пилот, на месте падения его не обнаружено.