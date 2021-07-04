В России зафиксирован максимальный прирост умерших от коронавируса за неделю. Согласно обновленной статистике оперативного штаба, за последние сутки жертвами эпидемии стали еще 633 человека, а недельный показатель, таким образом превысил отметку в 4,5 тысячи человек. При этом предыдущий максимум, зафиксированный неделю назад, не превышал 4 тысяч.

За последние сутки, по подсчетам властей, в России выявили еще свыше 25 тысяч зараженных. Общее число инфицированных с начала эпидемии превышает 5 миллионов 600 тысяч.

Митрополит Псковский и Порховский Тихон в своём видеообращении призвал к ответственности тех священников, которые отговаривают вакцинироваться от коронавируса.

Митрополит Псковский и Порховский добавил, что сам привился ещё в прошлом году, и ему посоветовали ревакцинироваться, так как уровень антител упал.