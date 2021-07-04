Определились полуфиналисты Кубка Америки по футболу. Последними в эту стадию турнира пробились аргентинцы. Они обыграли сборную Эквадора со счетом 3:0. Свой 76-й мяч за команду забил капитан Лионель Месси – по этому показателю он вплотную приблизился к Пеле, который пока удерживает лидерство по числу голов, забитых за южноамериканские сборные.

Аргентина теперь встретится в полуфинале с Колумбией. На день раньше состоится игра между Бразилией и Перу.