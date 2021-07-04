Дональд Туск возглавил крупнейшую в Польше оппозиционную партию. Бывший председатель Евросовета и экс-глава польского правительства стал председателем «Гражданской платформы», сообщает агентство Associated Press. Туск обвинил правление консервативной партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского в том, что она привела страну к «полной изоляции» на международной арене.

После того, как Туск ушел в отставку с поста премьера, «Гражданская платформа» потеряла лидирующие позиции и в 2015 году проиграла парламентские выборы. Следующие выборы запланированы на 2023 год.