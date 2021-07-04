Правительство выделит почти 2 миллиарда рублей на федеральный проект «Чистый воздух». Регионы смогут получить субсидии на строительство и ремонт троллейбусных и трамвайных линий, деньги также направят на реконструкцию теплотрасс и газопроводов для подключения к ним домов и промышленных предприятий. Как говорится в пояснительной записке на сайте правительства, ранее такая поддержка финансировалась в том числе за счет средств региональных бюджетов. Теперь мероприятия по снижению вредных выбросов могут полностью оплачивать из федеральной казны.