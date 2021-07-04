Правительство выделит почти 2 миллиарда рублей на федеральный проект «Чистый воздух». Регионы смогут получить субсидии на строительство и ремонт троллейбусных и трамвайных линий, деньги также направят на реконструкцию теплотрасс и газопроводов для подключения к ним домов и промышленных предприятий. Как говорится в пояснительной записке на сайте правительства, ранее такая поддержка финансировалась в том числе за счет средств региональных бюджетов. Теперь мероприятия по снижению вредных выбросов могут полностью оплачивать из федеральной казны.
2021-07-04T11:31:42+03:00
2021-07-04T11:51:06+03:00
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11:31, 04 июля 2021
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