Ватикан начнет судебное разбирательство в отношении итальянского кардинала. Анджело Беччу – один из фигурантов дела о финансовых преступлениях. Перед судом также предстанут его финансисты и консультанты, а также четыре компании. Им вменяют мошенничество, злоупотребления, предоставление ложной информации, коррупцию, отмывание денег и разглашение тайны, сообщает служба печати Святого престола. Речь идет о приобретении здания в центре Лондона по завышенной цене в качестве инвестиции на деньги жертвователей. Сам кардинал вину не признает.