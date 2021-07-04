Дональд Трамп пожаловался на политическое преследование. Бывший президент США считает, что прокуратура нарушила нормы при предъявлении обвинений холдингу Trump Organization и его финансисту. По выражению экс-главы Белого дома, власть пришла за ним, его семьей, его сотрудниками и компанией только из-за его политики. Выступая на митинге во Флориде Трамп также намекнул на участие в будущих выборах, хотя и не стал говорить об этом явно.

Trump Organization и финансиста компании обвиняют в особо крупных хищениях и сговоре с целью мошенничества.

