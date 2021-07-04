К концу следующей недели в Москву снова придет жара – специалист центра «Фобос»

К концу следующей недели в Москву снова придет жара. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Условия погоды в столичном регионе на предстоящей неделе будет формировать обширный и достаточно мощный антициклон, в зоне его влияния облаков будет мало, обойдется без осадков, а это значит что погода будет очень теплой и сухой. Температурный фон будет постепенно повышаться и выйдет на свой пик к концу недели. Если в начале недели столбики термометров в дневные часы в столице будут подниматься до отметки 25-27 градусов, то в конце недели они преодолеют отметку в 30 градусов. Самыми теплыми будут выходные дни с температурой около 31-33 градусов» – рассказал М.Леус.

Постепенного снижения температуры можно ожидать уже после выходных, отметил М.Леус. «Меняться погода будет в начале следующей недели, атмосферный фронт с запада, по предварительному прогнозу, уже в понедельник начнет постепенно сбивать жару и принесет кратковременные дожди ливневого характера с грозами» – рассказал он.

Специалист также заключил, что хоть температура на выходных и будет превышать норму на 6-7 градусов, рекордных максимумов уже не достигнет.

В конце июня в Москве несколько дней подряд фиксировались температурные рекорды, был объявлен оранжевый уровень опасности.