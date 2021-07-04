В разгар эпидемии коронавируса в Монголии открывается новый международный аэропорт – его назвали в честь Чингисхана, основателя Монгольской империи.

В Монголии действует «оранжевый» уровень опасности, до осени продлен режим повешенной готовности из-за новых мутаций коронавируса и вспышек заболеваемости в 8 районах страны. Из-за этого введены ограничения на трансграничные пассажирские перевозки, но они не коснутся нового аэропорта, который открывается в 50 километрах от Улан-Батора. Он заменит другой аэропорт, который до прошлого года носил имя Чингисхана. Теперь оно перешло новой воздушной гавани. Первый рейс состоится сегодня – самолет вылетит в Токио и вернется обратно. Пункт назначения выбран не случайно. Строительство велось в рамках финансового сотрудничества между правительством Монголии и правительством Японии. Аэропорт обошелся почти в 1 миллиард долларов. Рейсы из него будут выполнять 12 авиакомпаний, среди них две российские – Аэрофлот и Angara Airlines. Ожидается, что пропускная способность национального воздушного сообщения увеличится более чем на 40 процентов.

В Монголии живет чуть более 3 миллионов человек. При этом в стране ежедневно фиксируется в среднем около 2 тысяч заболевших в сутки.