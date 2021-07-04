На Кипре задержали подозреваемого в причастности к возникновению сильнейшего за 20 лет пожара. Огонь накануне охватил горную часть острова и уничтожил множество домов. Жители 10 деревень были эвакуированы. Местные пожарные оказались бессильны, на помощи прибыла авиатехника из Израиля и Греции. Размер ущерба еще предстоит оценить, поскольку тушение не завершено. Газета «Сайпрус мейл» пишет, что местный житель, которого считают причастным к возникновению пожара, ранее был замечен за сжиганием травы. Сам он вину отрицает, утверждая, что уехал с места происшествия до начала ЧП.