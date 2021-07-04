Поисковая операция на месте рухнувшего многоэтажного дома в штате Флорида приостановлена из-за приближения урагана

Поисково-спасательная операция на месте частично рухнувшего многоэтажного жилого дома в американском штате Флорида приостановлена из-за приближения тропического урагана Эльза.

Оставшаяся часть 12-этажного здания в городке Серфсайд крайне нестабильна – постоянная угроза нового обрушения изначально тормозила работу спасателей. Уже спустя несколько дней после случившейся 24-го июня трагедии власти заговорили о необходимости сноса оставшейся части постройки – правда, по изначальным оценкам, потребоваться на это могли бы недели.

Корректировку в планы внес шторм Эльза, зародившийся в Атлантическом океане и стремительно продвигающийся через акваторию Карибского моря к Флориде. За последние дни он усилился до урагана и стал причиной гибели по меньшей мере троих людей. Когда именно он пройдет через Серфсайд и не изменит ли маршрут – точно предсказать невозможно. Глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава рассказала журналистам, что приступить к сносу власти надеются уже сегодня, чтобы успеть до урагана. Тем временем губернатор штата ввел в 15 округах режим ЧС из-за надвигающейся «Эльзы».

Под завалами здания к настоящему моменту удалось найти тела 24 погибших, еще 121 человек числится пропавшим без вести. Причиной обрушения, по неподтвержденным данным, стало аварийное состояние здания.