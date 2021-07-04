Авито: Каждый десятый россиянин готов отказаться от услуг мастера на дому, если у него нет иммунитета к коронавирусу

Каждый десятый россиянин, по данным социологов «Авито», готов отказаться от услуг мастера на дому, если у него нет иммунитета к коронавирусу. Больше всего к этому склонны пожилые люди.

Почти каждый пятый опрошенный старшего поколения рассказал сервису «Услуги Авито», что поинтересуются у мастера, готов ли он предоставить сертификат о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест или справку о наличии антител к опасной инфекции, прежде чем пригласить его в дом, пишет интернет-издание РБК. Всего же в опросе приняли участие около 3 тысяч человек.

При этом больше половины россиян все же безразлично относятся к тому, насколько безопасен с точки зрения распространения коронавируса наемный работник. Так, больше трети респондентов не проверят наличием справки о вакцинации, еще столько же не считают необходимым предоставлять ПЦР-тест.

В рамках опроса исследователи сервиса также поинтересовались, каким профессиям наиболее важно пройти иммунизацию. В топе оказались все, кто работает с детьми, мастера красоты, а также повара.

Отдельно опрошенные отмечали, что обязательная вакцинация или постоянный мониторинг здоровья через ПЦР-тестирование необходимы таксистам и водителям общественного транспорта.