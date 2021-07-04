УЕФА начало расследование из-за конфискации радужного флага у болельщика в Баку. Представители Союза европейских футбольных ассоциаций заверили, что не давали инструкций стюардам в азербайджанской столице или на любом другом стадионе этого делать. При этом в УЕФА заметили, что, согласно первоначальной информации, датский фанат был сильно пьян и некоторые местные болельщики агрессивно на него реагировали. Об этом сообщает агентство AFP.

Ранее Союз предупредил автоконцерн Volkswagen о необходимости отказаться от использования радужных цветов в своей рекламе на стадионах в Баку и Санкт-Петербурге «в связи с опасениями по поводу соблюдения местных законов».