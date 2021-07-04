Южная Корея начнет публиковать данные о радиационном загрязнении океана. Агентство «Ренхап» сообщает, что на фоне решения Японии в 2023 году начать сбрасывать воду с аварийной атомной электростанции «Фукусима», южнокорейское правительство запустит сайт, который будет призван минимизировать обеспокоенность граждан по поводу безопасности океана и продуктов рыболовства.

Авария на «Фукусиме» произошла в 2011 году из-за цунами и вызвавшего его землетрясения.