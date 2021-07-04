Порядка 40% соревнований на Олимпиаде в Токио могут пройти без зрителей. Агентство Киодо сообщает, что это произойдет, если организаторы примут решение дополнительно снизить предел заполняемости трибун. В качестве основного варианта сейчас рассматривается снижение этой цифры с десяти тысяч до пяти. Отмечается, что таким образом без болельщиков могут пройти матчи по футболу, бейсболу, баскетболу, соревнования по легкой атлетике, а также церемонии открытия и закрытия Игр.

Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа. Из-за пандемии это будут первые Игры в истории без иностранных зрителей.