На юге Казахстана упал сельскохозяйственный самолет. Оба пилота Ан-2 выжили. Они доставлены больницу. Их состояние оценивается как удовлетворительное – передает агентство ТАСС со ссылкой на МЧС республики. Самолет вылетел для обработки рисовых полей. Через несколько километров после взлета из-за технических неисправностей он, пытаясь совершить вынужденную посадку, ударился об землю. Причины неполадок выясняются.