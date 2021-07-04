На юге Казахстана упал сельскохозяйственный самолет. Оба пилота Ан-2 выжили. Они доставлены больницу. Их состояние оценивается как удовлетворительное – передает агентство ТАСС со ссылкой на МЧС республики. Самолет вылетел для обработки рисовых полей. Через несколько километров после взлета из-за технических неисправностей он, пытаясь совершить вынужденную посадку, ударился об землю. Причины неполадок выясняются.
2021-07-04T10:31:11+03:00
2021-07-04T10:31:11+03:00
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10:31, 04 июля 2021
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