Одним из характерных симптомов штамма коронавируса «дельта» назвали желудочное расстройство. На это все чаще жалуются пациенты помимо уже известных проявлений болезни: повышенной температуры, кашля и слабости в мышцах, — сообщает агентство ТАСС со ссылкой на специалистов. В тоже время британские ученые утверждают, что при заражении мутировавшим вирусом больные все чаще стали говорить о головных болях, насморке и болях в горле.

Ранее власти Москвы приняли решение все случаи ОРВИ рассматривать как коронавирус. До получения отрицательного теста заболевшие и их семьи обязаны оставаться дома.