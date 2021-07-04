Одним из характерных симптомов штамма коронавируса «дельта» назвали желудочное расстройство. На это все чаще жалуются пациенты помимо уже известных проявлений болезни: повышенной температуры, кашля и слабости в мышцах, — сообщает агентство ТАСС со ссылкой на специалистов. В тоже время британские ученые утверждают, что при заражении мутировавшим вирусом больные все чаще стали говорить о головных болях, насморке и болях в горле.
Ранее власти Москвы приняли решение все случаи ОРВИ рассматривать как коронавирус. До получения отрицательного теста заболевшие и их семьи обязаны оставаться дома.
Одним из характерных симптомов штамма коронавируса «дельта» назвали желудочное расстройство
Одним из характерных симптомов штамма коронавируса «дельта» назвали желудочное расстройство. На это все чаще жалуются пациенты помимо уже известных проявлений болезни: повышенной температуры, кашля и слабости в мышцах, — сообщает агентство ТАСС со ссылкой на специалистов. В тоже время британские ученые утверждают, что при заражении мутировавшим вирусом больные все чаще стали говорить о головных болях, насморке и болях в горле.