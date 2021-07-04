На чемпионате Европы по футболу определились все полуфиналисты.

Последней сборной, которая сыграет в полуфинале, стала Англия. Родоначальники футбола в Риме вчера победили украинцев, забив им четыре безответных мяча. Причём три из них головой. Дубль оформил капитан англичан Гарри Кейн, открыв счёт в самом начале матча. Украинцы атаковали, создали серию опасных моментов у ворот англичан, но забить так и не смогли. «Обидно, больно но не стыдно», — прокомментировал итог игры президент Украины. Владимир Зеленский уверен, что сборная страны на чемпионате мира 22 года проявит себя ещё ярче. Украина, за которую многие болели и в России, впервые в истории чемпионатов евро дошла до четвертьфинала, тогда как англичане вышли в полуфинал впервые за 25 лет. Подопечные Гарета Саутгейта сыграют с Данией, которая вчера обыграла Чехию 2-1. Матч проходил в Баку. Оба гола датчане забили в первом тайме, чехи единственный раз поразили ворота соперника сразу после перерыва, но на большее их не хватило. Полуфинал с участием Англии и Дании пройдет в среду. За день до этого за выход в финал поборются Испания и Италия, которые выбили из турнира Швейцарию и Бельгию соответственно.

Полуфиналы и финал чемпионата Европы пройдут на стадионе Уэмбли в Лондоне. Заключительный матч турнира состоится в следующее воскресенье.