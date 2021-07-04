Глава компании «Мираторг» назвал бесполезной заморозку цен на продукты. В интервью телеканалу РБК Виктор Лидник сказал, что жесткое ограничение цен со стороны государства приведет к тому, что производители потеряют стимул и возможность к модернизации. Он отметил, что нынешнее соглашение о сдерживании стоимости подсолнечного масла было «тактическим» решением, связанным с пандемией. Президент «Мираторга» считает, что в долгосрочной перспективе властям нужно обеспечивать рост доходов населения и оказывать социальную поддержку.
2021-07-04T10:03:13+03:00
2021-07-04T10:03:13+03:00
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10:03, 04 июля 2021
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