Соединенные штаты Америки усомнились в причастности Москвы к недавней хакерской атаке. Однако если выяснится, что это произошло по вине России, Вашингтон жестко отреагирует.

Президент США Джо Байден рассказал, что изначально российское правительство не подозревали в причастности к нападению на ряд компаний в стране, пишет агентство Reuters. Однако, по его словам, четкой уверенности в этом все еще нет. В связи с этим Вашингтон готов выступить с ответными мерами в случае, если подтвердится участие Москвы.

Речь идет о нападении интернет-преступников на международного производителя программного обеспечения Kaseya. В результате пострадали около 200 фирм. Данные организаций оказались зашифрованными. Злоумышленники требовали выкуп в размере 45 тысяч долларов в обмен на разблокировку информации. Агентство Блумберг писало, что к этому может быть причастна группировка REvil, предположительно происходящая из России.

Москва уже опровергла свою причастность к нападению, отметив, что страна активно борется с интернет-преступностью.

ФБР продолжает вести расследование, а также проводит разъяснительную работу с потенциальными жертвами.