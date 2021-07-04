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10:02, 04 июля 2021

Соединенные штаты Америки усомнились в причастности Москвы к недавней хакерской атаке

Соединенные штаты Америки усомнились в причастности Москвы к недавней хакерской атаке. Однако если выяснится, что это произошло по вине России, Вашингтон жестко отреагирует.

Президент США Джо Байден рассказал, что изначально российское правительство не подозревали в причастности к нападению на ряд компаний в стране, пишет агентство Reuters. Однако, по его словам, четкой уверенности в этом все еще нет. В связи с этим Вашингтон готов выступить с ответными мерами в случае, если подтвердится участие Москвы.
Речь идет о нападении интернет-преступников на международного производителя программного обеспечения Kaseya. В результате пострадали около 200 фирм. Данные организаций оказались зашифрованными. Злоумышленники требовали выкуп в размере 45 тысяч долларов в обмен на разблокировку информации. Агентство Блумберг писало, что к этому может быть причастна группировка REvil, предположительно происходящая из России.
Москва уже опровергла свою причастность к нападению, отметив, что страна активно борется с интернет-преступностью.

ФБР продолжает вести расследование, а также проводит разъяснительную работу с потенциальными жертвами.


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