На Филиппинах разбился военный самолет, на борту которого находились почти 100 человек.

Трагедия произошла на острове Холо на юге страны. Транспортник C-130 Hercules вез туда военнослужащих для контртеррористических операций. На борту, по данным филиппинского Минобороны, было по меньшей мере 84 пассажира и 8 членов экипажа.

По данным местного издания Rappler, авария произошла из-за технической неисправности – при заходе на посадку самолет вдруг потерял мощность и просто не дотянул до взлетно-посадочной полосы, а после падения – загорелся. Официально причины катастрофы пока не комментируют.

На месте крушения сейчас работают спасатели. По предварительным данным, около половины людей выжило. 40 человек уже извлечены из-под обломков самолета и отправлены в военный госпиталь в городе Бусбус. Тяжесть их состояния пока не известна. Также на месте аварии найдены тела 17 человек.

В южной провинции Сулу, где произошло крушение, центральное правительство уже много лет воюет с группировками исламистов.