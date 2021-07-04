Синоптики спрогнозировали жару в Москве до 34 градусов. Такое повышение температуры ожидается в середине следующей недели. Как рассказали агентству ТАСС в Гидрометцентре, грядущая жара будет близка к той, что была в прошлом месяце. Температура может превысить норму на пять градусов. Синоптики предупреждают о негативном влиянии такой волны тепла для здоровья людей, особенно пожилых.
2021-07-04T09:33:05+03:00
2021-07-04T09:33:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:33, 04 июля 2021
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