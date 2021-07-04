В Японии оползень снес порядка 80 домов. Предварительно сообщается о двух погибших, еще около 20 остаются пропавшими без вести. Об этом сообщает телеканал NHK. Реальный масштаб бедствия власти оценить пока затрудняются. Отмечается, что те или иные повреждения получили до 300 зданий, оказавшихся на пути оползня. Его протяженность составила 2 километра. В центре и на востоке островного государства уже несколько дней не прекращаются сильные дожди. Стихия нарушила железнодорожное сообщение. Из-за этого более 250 человек были вынуждены провести ночь в вагонах остановившихся поездов.