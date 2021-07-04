Каждый десятый россиянин готов отказаться от услуг мастера, не сделавшего прививку от коронавируса. Среди представителей старшего поколения таких клиентов вдвое больше – пишет газета РБК со ссылкой на опрос, проведенный сервисом «Авито Услуги». Так, примерно каждый пятый участник исследования заявил, что всегда спрашивает подтверждение пройденной вакцинации, документ о наличии антител или результат ПЦР-теста.

В опросе приняли участие 3 тысячи человек. В числе профессий, для которых, по мнению заказчиков, прививка необходима, были названы няни, репетиторы, мастера красоты, а также повара и официанты.