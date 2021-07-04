Каждый десятый россиянин готов отказаться от услуг мастера, не сделавшего прививку от коронавируса. Среди представителей старшего поколения таких клиентов вдвое больше – пишет газета РБК со ссылкой на опрос, проведенный сервисом «Авито Услуги». Так, примерно каждый пятый участник исследования заявил, что всегда спрашивает подтверждение пройденной вакцинации, документ о наличии антител или результат ПЦР-теста.
В опросе приняли участие 3 тысячи человек. В числе профессий, для которых, по мнению заказчиков, прививка необходима, были названы няни, репетиторы, мастера красоты, а также повара и официанты.
Каждый десятый россиянин готов отказаться от услуг мастера, не сделавшего прививку от коронавируса
Каждый десятый россиянин готов отказаться от услуг мастера, не сделавшего прививку от коронавируса. Среди представителей старшего поколения таких клиентов вдвое больше – пишет газета РБК со ссылкой на опрос, проведенный сервисом «Авито Услуги». Так, примерно каждый пятый участник исследования заявил, что всегда спрашивает подтверждение пройденной вакцинации, документ о наличии антител или результат ПЦР-теста.