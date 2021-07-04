Российское посольство в Вашингтоне возобновит консульские выезды. По словам главы дипмиссии Анатолия Антонова, до октября планируется сделать три больших выезда в том числе и для выдачи виз россиянам. Антонов вернулся в США после трехмесячного пребывания в Москве куда был отозван на фоне слов Байдена о Путине.

С 1 августа американское посольство в России перестанет предоставлять консульские услуги. Это объясняется тем, что из-за ограничений, наложенных Москвой на численность дипломатов, они не могут обрабатывать заявления на выдачу виз. Ранее диппредставительство США приостановило выдачу неиммиграционных виз для поездок, не связанных с дипломатической деятельностью.