Американский президент выразил сомнение в причастности России к недавней хакерской атаке. Первоначально в Вашингтоне предполагали, что ответственность лежит на Москве, однако теперь у Белого дома появились сомнения, Джо Байден поручил провести расследование передает агентство Блумберг.

Речь идет об атаке с использованием вируса-вымогателя. Жертвами взлома стали более 20 фирм и порядка тысячи их клиентов. В числе пострадавших оказалась и международная IT-компания Kaseya. Предполагается, что за атакой стоят хакеры из группировки REvil – их связывают с Россией.