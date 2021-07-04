Гран-при Формулы-1 пройдет в Австрии. Макс Ферстаппен из «Ред Булл» третий раз подряд выигрывает квалификацию в этом сезоне и будет стартовать первым.

Главной интригой этого Гран-при, впрочем, как и предыдущего, стала борьба за лидерство между командами «Мерседес» и «Ред Булл», для которой обе гонки являются «домашними», так как проходят на автодроме «Ред Булл Ринг» в Австрии. Своих болельщиков Макс Ферстаппен не разочаровал и выиграл квалификацию, оказавшись на первом ряду стартовой решетки. Его коллега Серхио Перрес стал третьим. А вот действующий чемпион Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» показал лишь четвертое время, его напарник по команде Валттери Боттас стал пятым. Россиянин Никита Мазепин из «Хаас» стартует в гонке последним. Начало заездов в 16.00 по московскому времени.

Между тем, «Мерседес» привлек внимание поклонников «Формулы-1» еще до начала Гран-при – команда объявила, что подписала с Хэмилтоном новый контракт, рассчитанный на два года. Эксперты почти в один голос говорят, что это неминуемо будет означать увольнение Боттаса, на смену которому готовят Джорджа Рассела, вот уже два года выступающего за «Уильямс». Объявить о кадровых перестановках в команде могут уже в конце лета.

Следующий Гран-при Формулы-1 пройдет 16-18 июля в Великобритании.