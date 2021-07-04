Учредительное собрание Чили сегодня начнёт разработку текста новой конституции страны. По словам президента Себастьяна Пиньеры, работа собрания будет длиться 9 месяцев:

«Конституционное собрание должно в течение девяти месяцев, с возможностью продления ещё на три, разработать и утвердить новую конституцию Чили.

Этот съезд, несомненно, станет исторической вехой, потому что мы впервые в нашей истории будем писать новую конституцию демократическим путём при участии наших граждан. Это не только открывает широкие возможности, но и, прежде всего, возлагает на нас огромную ответственность»

Пиньера выразил надежду, что новая конституция будет признана и уважаема всеми гражданами страны.