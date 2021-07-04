В США сегодня отмечают День независимости

Это главный национальный праздник страны.

Семейные собрания, барбекю, бейсбольные матчи, парады, карнавалы, концерты и в завершении дня фейерверки, повсюду цвета национального флага, – так обычно выглядит День независимости в США. Но в праздник второй год подряд вмешивается эпидемия коронавируса, из-за которой он проходит совсем не так масштабно. Еще один важный элемент традиции – речь президента. Ее впервые будет произносит Джо Байден, вступивший в должность зимой. Еще весной он заявил, что хочет провозгласить этот день Днем независимости от коронавируса. Но скептики отмечают, что Соединенные Штаты пока далеки от этого – в стране вакцинировалось менее половины населения, все больше распространяются новые штаммы.

День независимости приурочен к принятию в 1776 году декларации, провозглашавшей свободу Соединенных Штатов от Великобритании. В прошлом году праздник сопровождался воздушным парадом исторической и современной военной техники в Вашингтоне.

США по-прежнему занимают первое место в мире по количеству заболевших коронавирусом. За время эпидемии в стране умерли почти 600 тысяч человек.