В ЮАР истекает срок добровольной сдачи властям бывшего президента страны Джейкоба Зумы

Его обвинили в неуважении к суду из-за отказа дать показания по делу о коррупции. Теперь Зума должен отправиться за решетку.

В заключении бывший президент ЮАР должен провести 15 месяцев. Такой срок ему назначил Конституционный суд – высшая инстанция в стране, чьи решения обжалованию не подлежат. Тем не менее, Зума апелляцию подал. 79-летний политик попросил не заключать его под стражу из-за состояния здоровья. Впрочем, если и сегодня он не явится в полицию, силовики сами арестуют бывшего президента ЮАР. Его дочь, тем не менее, уверяла, что Зума готов отбывать тюремный срок и отправится в полицейский участок в сопровождении семьи.

Тем временем, по данным местных телеканалов, у поместья Зумы собралась группа мужчин с копьями и луками в традиционной одежде зулусов. Они называют себя воинами подразделения королевского дома зулусов, который, впрочем, утверждает, что не имеет отношения к происходящему.

Джейкоб Зума ранее неоднократно называл свое дело политически мотивированным. Он отказывался давать показания по делу о коррупции как специально созданной комиссии, так и Конституционному суду, утверждая, что не доверяют руководителю разбирательства. Слушания же по основным обвинениям в адрес политика должны начаться примерно через 2 недели.

Зуму обвиняют не только в коррупции, но и в мошенничестве, рэкете и отмывании денег: ему грозит до 25 лет заключения и крупный штраф. В феврале 2018 года под давлением он был вынужден оставить пост президента ЮАР, который занимал почти 9 лет.