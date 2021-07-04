Ураган Эльза движется к побережью США

Под его удар уже попали страны Карибского бассейна.

Еще несколько дней назад Эльза была обыкновенным тропическим штормом, но все же превратилась в ураган первой самой слабой категории. Скорость ветра может достигать 120 километров в час. Впрочем, пока не дотягивает даже до этой отметки, хотя на Барбадосе мощный воздушный поток не только гнал на берег волны, но и срывал крыши. Впрочем, а серьезных разрушениях и человеческих жертвах не сообщается. Эльза постепенно продвигается к побережью США. Накануне она накрыла Кубу, а чуть позже ее прибытия с тревогой ждут и в штате Флорида, хотя метеорологи говорят, что по пути ураган может потерять силу и снова превратиться в тропический шторм. Впрочем, власти опасаются, что сильные дожди могут помешать спасательным работам на развалинах дома, который обрушился несколько дней назад в Майами.

Эльза – первый ураган и пятый по счету шторм в сезоне 2021 года в районе карибского бассейна.