В Токио проходят выборы в городской парламент

Они считаются крайне важными для определения будущих политических раскладов в Японии. При этом выборы состоятся на фоне угрозы роста заболеваемости коронавирусом и грядущих выборов в Палату представителей.

Одним из ключевых событий кампании в японской столице стала болезнь губернатора Токио Юрико Коикэ. В конце июня ее госпитализировали в больницу более чем на неделю из-за переутомления. Коикэ, которая ранее выступала в оппозиции правящей Либерально-демократической партии, является крайне популярным политиком. Согласно опросам ее поддерживает больше половины жителей Токио, а созданная ей региональная партия «Томин фёст-но кай» имеет большинство в столичном парламенте.

Однако местная пресса отмечает, что из-за болезни Коикэ первенство могут перехватить именно либерал-демократы. И это несмотря на непопулярность правительства и лично премьера Ёсихидэ Суги, которого обвиняют в недостаточно эффективной борьбе с коронавирусом.

Расклад сил в Токио, как считают некоторые эксперты, может повлиять и на общеяпонские парламентские выборы, которые должны состояться до осени. Некоторые эксперты не исключают, что столичный губернатор нацелена на то, чтобы стать первой женщиной – премьер-министром в истории страны.

Парламентские выборы в Японии могут состояться в любое время до конца года в случае, если решение объявить о внеочередном голосовании примет премьер-министр.