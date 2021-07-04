Мэр Москвы накануне анонсировал гранты бизнесу в качестве стимула к прививкам от коронавируса

По словам Сергея Собянина, первым 100 предприятиям, организациям и индивидуальным предпринимателям, которые выполнят требование о полном завершении вакцинации 60% работников, вернут уплаченные ими за год налоги на доходы физлиц. Но не более 5 миллионов рублей.

Владелец сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов положительно оценил уже оказанную помощь и надеется на дальнейшую поддержку со стороны властей. Об этом он рассказал «Эху Москвы».

Между тем, в Москве работают около семи тысяч заведений общепита, попасть в которые можно с электронным кодом о пройденной вакцинации.